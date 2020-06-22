Сбивание самолета МАУ: Зеленский пообещал иски в международных судах в случае дальнейшего отказа Ирана от сотрудничества

22 июня, 2020, 07:53

Об этом Зеленский заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail.

"Они не только не возвращают нам "черные ящики". Речь идет также об их обещаниях. Они должны принести официальные извинения. Они должны платить адекватные компенсации. Они должны делать то, что обещали. В противном случае у нас не будет другого выбора - и они знают нашу позицию - кроме как обращаться в международные суды ", - сказал Зеленский.

Вместе с тем президент Украины выразил надежду увидеть "ориентированную на результат" политику власти Ирана.

Напомним, Иран сообщил в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета.

Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном

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