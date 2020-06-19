Сбитие самолета МАУ: Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном

19 июня, 2020, 19:41

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с сбитием 8 января 2020 года самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" рейса PS752.

Председателем делегации назначен Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. Всего в состав вошли 16 представителей различных ведомств.

Согласно тексту указа, глава делегации получает полномочия изменять состав делегации по согласованию с руководителями соответствующих государственных органов, а также привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Президент также утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые скрыты с пометкой "секретно".

Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.

Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.

Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета.

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