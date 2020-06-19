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Espreso.tvОбществоСбитие самолета МАУ: Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном

Сбитие самолета МАУ: Зеленский утвердил делегацию на переговорах с Ираном


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в переговорах с Ираном по сбитому 8 января 2020 года самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в переговорах с Исламской Республикой Иран в связи с сбитием 8 января 2020 года самолета авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" рейса PS752.

Председателем делегации назначен Евгений Енин, заместитель министра иностранных дел Украины. Всего в состав вошли 16 представителей различных ведомств.

Согласно тексту указа, глава делегации получает полномочия изменять состав делегации по согласованию с руководителями соответствующих государственных органов, а также привлекать к обеспечению работы делегации работников государственных органов, предприятий, учреждений, организаций по согласованию с их руководителями, научных советников и экспертов.

Президент также утвердил Директивы делегации для участия в переговорах, которые скрыты с пометкой "секретно".

  • Напомним, Иран сообщил Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН, что направит во Францию самописцы со сбитого самолета МАУ.
  • Украина хочет получить доступ к "черным ящикам" самолета МАУ прежде, чем они будут переданы для экспертизы во Францию.
  • Иран сообщил, что пандемия коронавируса замедлила его планы передать за границу для исследования бортовые регистраторы сбитого иранскими военными в январе украинского пассажирского самолета.

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