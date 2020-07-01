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Espreso.tvОбществоУкраина в ООН призывает осудить голосование за поправки в Конституцию РФ крымчан и жителей ОРДЛО

Украина в ООН призывает осудить голосование за поправки в Конституцию РФ крымчан и жителей ОРДЛО

Украина призывает страны-члены ООН осудить проведение Россией голосования по поправкам в Конституцию в аннексированном нею Крыму, а также привлечение к этому процессу жителей Донбасса

Об этом говорится в официальном письме постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в адрес генерального секретаря ООН, текст которого цитирует Укринформ.

"Украина решительно осуждает голосование на временно оккупированных украинских территориях и уверена, что оно противоречит основным нормам и принципам международного права, в том числе, Устава ООН и Резолюции ГА ООН 68/262 "Территориальная целостность Украины", а также украинскому законодательству", - говорится в сообщении.

В этой связи он призвал все страны-члены ООН осудить проведение "голосования" на временно оккупированных территориях Украины".

По словам Кислицы, участие граждан Украины в таком "референдуме" с использованием принудительно выданных Россией паспортов на временно оккупированных украинских территориях искажает результаты всероссийского голосования.

"Эти "результаты" будут недействительными и не будут иметь юридических последствий", - отметил представитель Украины.

Дипломат подчеркнул, что Автономная Республика Крым и город Севастополь являются и останутся неотъемлемой частью суверенного Украинского государства и подпадают под действие Конституции и законов Украины.

"Все причастные к незаконной организации и проведению "голосования" на временно оккупированных украинских территориях будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины", - подчеркнул он.

  • С 25 июня по 1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.
  • МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым представителей европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.
  • Европейский Союз не признает незаконной аннексии Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.
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