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Espreso.tvОбществоЕвросоюз не признает незаконное голосования в Крыму по изменениям в Конституцию РФ, - представитель ЕС

Евросоюз не признает незаконное голосования в Крыму по изменениям в Конституцию РФ, - представитель ЕС


фото: reuters
Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию

Об этом заявил представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано, сообщает Интерфакс-Украина .

"ЕС не признает незаконной аннексию Крымского полуострова Россией, что является нарушением международного права. Поэтому ЕС не признает проведение голосования Россией на территории полуострова, который является частью Украины", - заявил он.

Стано также констатировал, что "аналогичным образом владельцы российских паспортов, выданных в районах, которые сейчас не находятся под контролем украинского правительства, вопреки Минским соглашениям, не должны участвовать в выборах, организованных Российской Федерацией".

"Европейский Союз остается неизменным в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - добавил он.

С 25 июня по 1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.

МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита к временно оккупированного Крыма представителей Европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.

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