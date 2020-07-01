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Espreso.tvОбществоМИД призывает ввести санкции за незаконное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию РФ в Крыму

МИД призывает ввести санкции за незаконное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию РФ в Крыму


фото: reuters
МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым депутатов Европарламента из Франции, а также отдельных представителей Германии, Венгрии и Болгарии, и призывает наказать организаторов незаконного голосования на территории аннексированного полуострова санкциями

Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении МИД.

1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного Крыма.

"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - заявили в министерстве.

МИД также осудил участие депутатов в наблюдении за так называемым голосованием за поправки в Конституцию РФ, результаты которого на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя являются "юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом", добавили в министерстве.

Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины, подчеркнули в МИД.

Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.

Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты отправились с трехдневным визитом в оккупированный Крым. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

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