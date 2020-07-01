МИД призывает ввести санкции за незаконное голосование на референдуме по изменениям в Конституцию РФ в Крыму
Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении МИД.
1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного Крыма.
"Этот визит осуществляется с нарушением украинского законодательства о доступе к временно оккупированной территории и не имеет официального статуса", - заявили в министерстве.
Все причастные к организации и проведению незаконного голосования во временно оккупированном Крыму лица будут нести ответственность согласно законодательству Украины, подчеркнули в МИД.
Украина призывает международное сообщество усиливать давление на государство-агрессора, в том числе ввести персональные санкции против организаторов незаконного голосования на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя.
Как сообщалось ранее, отдельные французские евродепутаты отправились с трехдневным визитом в оккупированный Крым. Возглавил делегацию депутат Европарламента, член комитета по иностранным делам, президент Ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
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