В России журналист "Дождя" проголосовал за "путинскую" Конституцию дважды: на участке и онлайн
Утром 25 июня Лобков пришел на избирательный участок №141, расположенный в Российском национальном музее музыки на улице Фадеева, сообщает " Дождь ". Там ему выдали бюллетень для голосования.
За неделю до плебисцита он зарегистрировался на сайте mos.ru для участия в электронном голосовании. Через час после очного голосования ведущему удалось проголосовать по интернету.
Сегодня в России стартовал опрос об изменениях в Конституцию РФ, в случае их утверждения, "обнуляют" президентские сроки Владимира Путина и дают ему возможность оставаться у власти по крайней мере до 2036 года. Голосование продлится неделю - до 1 июля.
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