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Espreso.tvОбщество"Долой царя": в центре Москвы начались протесты против изменений в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина

"Долой царя": в центре Москвы начались протесты против изменений в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина


фото: Радіо Свобода
Несколько сотен людей собрались в центре Москвы на акцию протеста против предлагаемых изменений в Конституцию

Об этом сообщает Радио Свобода.

Депутат Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что голосование означает "конец верховенства права в России".

Демонстрация проходит мирно, люди сменяют друг друга в единичных пикетах. На площади было много полиции, но против протестующих мер не предпринимали.

  • С 25 июня по 1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.
  • МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым представителей Европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.
  • Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.
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