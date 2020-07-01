"Долой царя": в центре Москвы начались протесты против изменений в Конституцию РФ и обнуления президентских сроков Путина
1 июля, 2020, 21:54
Несколько сотен людей собрались в центре Москвы на акцию протеста против предлагаемых изменений в Конституцию
Об этом сообщает Радио Свобода.
Депутат Московской городской думы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин заявил, что голосование означает "конец верховенства права в России".
Демонстрация проходит мирно, люди сменяют друг друга в единичных пикетах. На площади было много полиции, но против протестующих мер не предпринимали.
- С 25 июня по 1 июля Россия проводит голосование по обнулению президентских сроков Путина, в частности, и на территории временно оккупированного ею Крыму.
- МИД Украины выразил протест по поводу незаконного визита во временно оккупированный Крым представителей Европейских государств и призвал наказать организаторов незаконного голосования санкциями.
- Европейский Союз не признает незаконной аннексию Крыма Россией и проведение РФ на территории полуострова референдума о внесении поправок в российскую Конституцию.
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