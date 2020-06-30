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Espreso.tvОбществоЗеленский провел первое заседание Нацсовета реформ

Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ

Президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ при участии руководства Кабинета Министров и Верховной Рады

Об этом сообщили в Офисе президента.

"Любая реформа - это прежде всего результат. Когда ты идешь по улице и чувствуешь себя в безопасности. Когда ты приходишь домой, а в кармане есть деньги, то есть ты зарабатываешь. Поэтому для меня реформы - это возможность", - отметил президент, открывая во вторник заседание, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский добавил, что реформы также требуют смелости и быстрых действий, а также ответственности.

"Люди вместе с властью построят страну, в которой так хочется жить. Вот о чем реформы для меня. Реформы - это еще и об ответственности. Кто-то должен нести ответственность и давать результат. Поэтому я думаю, что это главная задача для Национального совета реформ. Сделать все, чтобы нам всем хотелось жить в Украине ", - сказал он.

Глава государства отметил необходимость судебной реформы, поскольку в Украине "существует большой запрос на справедливость и безопасность". Кроме того, критически важно сделать эффективной систему здравоохранения.

"Президент также акцентировал внимание на необходимости доступных кредитов для населения, реформировании налоговой системы, ускорении приватизации, отметил положительный прогресс в сфере диджитализации и успехи в области инфраструктуры, в частности в реализации проекта "Большая стройка", - отмечается в сообщении.

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