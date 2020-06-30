Зеленский ввел Стефанчука в Нацсовет реформ

30 июня, 2020, 15:11

Об этом говорится в указе №257 на сайте президента.

"Ввести в состав членов Национального совета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, Стефанчука Руслана Алексеевича - первого заместителя главы Верховной Рады Украины, представителя президента в Верховной Раде Украины", - говорится в тексте указа.