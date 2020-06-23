Зеленский утвердил персональный состав Нацсовета реформ

23 июня, 2020, 14:45

Об этом говорится в указе от 23 июня.

Владимир Зеленский издал указ об утверждении персонального состава Национального совета реформ.

Его возглавляет сам Зеленский.

Среди участников Нацсовета премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вице-премьеры Михаил Федоров, Ольга Стефанишина и Алексей Резников, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По согласию - голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский, представитель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, представитель Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, представитель общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов и другие.

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