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Espreso.tvОбществоПаводки в западных областях: разрушены более 150 км дорог, подтоплены 147 домов, - ГСЧС

Паводки в западных областях: разрушены более 150 км дорог, подтоплены 147 домов, - ГСЧС

По состоянию на 30 июня, на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская), наиболее пострадавших от паводка, подтопленными остаются 147 домов, более 150 км дорог разрушено

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Всего на территории области погибли 3 человека (Ивано-Франковская область). В 19 (было 349) населенных пунктах (Ивано-Франковская (3), Черновицкая (11), Львовская (2), Тернопольская (3), подтоплено 147 (было 14 тыс. 456) домов (Ивано-Франковская (15), Черновицкая (23), Тернопольская (109) 1 о ' объект социальной и бытовой сферы (было 18) затоплены 545 (было 7 тыс. 225) подвалов (Ивано-Франковская (448), Черновицкая (68), Тернопольская (23), Львовская (6) 982 приусадебные участки (было 22 тыс . 182) (Ивано-Франковская (463), Черновицкая (311), Тернопольская (206), Львовская (2) разрушено 150,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (149), Черновицкая (1,4) , Львовская (0,08) 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 551 км автодорог (было 653) и 214 мостов (было 265) Ивано-Фра нкивська (510 км дорог и 200 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (40,8 км автодорог и 14 мостов) ", - говорится в сообщении.

Силами ГСЧС в течение суток откачано более 48 тыс. М куб. воды (с начала работ - более 230 тыс. м куб), расчищено 0,22 км автодорог (с начала работ - 9,87 км), 0,23 км русла рек (с начала работ - 3,55), доставлено для населения 1 тыс. 300 кг продуктов питания (с начала работ - 9928 кг).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 542 чел. и 224 ед. техники, из них от ГСЧС 465 чел. о / с и 197 ед. техники (из них 2 вертолета).

  • Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильные дожди начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.
  • Власти Прикарпатья заявила, что будет просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.
  • Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардийцив.
  • На западе Украины из-за непогоды подтоплено 285 населенных пунктов, разрушено 64 моста.

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