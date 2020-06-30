30 июня допроса Порошенко в ГБР не будет, - адвокат
30 июня, 2020, 08:12
Адвокат пятого президента Украины, народного депутата из "Европейской солидарности" Петра Порошенко заявляет, что 30 июня допроса его подзащитного в Государственном бюро расследований не будет
Об этом Игорь Головань написал в Facebook.
"Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет ", - написал Головань.
Допрос, по словам адвоката, состоится 1 июля.
Государственное бюро расследований 24 июня сообщил, что вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого.
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- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятому президенту Петру Порошенко. К ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
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