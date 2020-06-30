30 июня допроса Порошенко в ГБР не будет, - адвокат

30 июня, 2020, 08:12

Адвокат пятого президента Украины, народного депутата из "Европейской солидарности" Петра Порошенко заявляет, что 30 июня допроса его подзащитного в Государственном бюро расследований не будет

Об этом Игорь Головань написал в Facebook.

"Отвечаю на вопрос журналистов о том, собирается ли Порошенко приходить на допрос в ГБР 30 июня. Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет ", - написал Головань.

Допрос, по словам адвоката, состоится 1 июля.

Государственное бюро расследований 24 июня сообщил, что вызывает Порошенко 30 июня на допрос в качестве подозреваемого.

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