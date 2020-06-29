Венедиктова оформила постановление о вручении подозрения Порошенко "задним числом", - адвокат

Об этом Головань написал в Facebook.

"10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было. Во время встречи в кабинете Венедиктова и "вся прокурорская рать" пыталась нас убедить, что никакого постановления было не нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - написал он.

По словам защитника Порошенко, необходимого постановления не было, но через некоторое время оно все же оказалась в материалах дела, поскольку в прокуратуре "перечитали кодекс". Постановление появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения.

Головань считает, что по незнанию законодательства, в тексте постановления указаны статьи кодекса 109 и 382, ​​"которые были закрыты еще 25 мая".

Учитывая это, он заявил, что "генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями".

Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb.