Венедиктова оформила постановление о вручении подозрения Порошенко "задним числом", - адвокат
Об этом Головань написал в Facebook.
"10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы 110 УПК и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщения о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было. Во время встречи в кабинете Венедиктова и "вся прокурорская рать" пыталась нас убедить, что никакого постановления было не нужно. Пусть попробуют отрицать, все ходы записаны", - написал он.
По словам защитника Порошенко, необходимого постановления не было, но через некоторое время оно все же оказалась в материалах дела, поскольку в прокуратуре "перечитали кодекс". Постановление появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения.
Головань считает, что по незнанию законодательства, в тексте постановления указаны статьи кодекса 109 и 382, "которые были закрыты еще 25 мая".
Учитывая это, он заявил, что "генеральный прокурор не только некомпетентна, но и пытается скрыть некомпетентность фальсификациями".
- Напомним, 10 июня в Государственном бюро расследований сообщили об объявлении подозрения пятом президенту Петру Порошенко. В ГБР Порошенко вызвали в качестве свидетеля по делу о незаконном ввозе 43 картин известных художников. Однако, когда Порошенко прибыл, представитель Генпрокуратуры попытался вручить ему подозрение по делу, которое касается назначения заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 18 июня Печерский суд избирал меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- Избрание меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко отложили до 1 июля.
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