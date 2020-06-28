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Espreso.tvМирВ Польше - рекордная явка на президентских выборах

В Польше - рекордная явка на президентских выборах


фото: polskieradio.pl
Председатель Государственной избирательной комиссии Польши Сильвестр Марциняк заявил, что в 17:00 в воскресенье, 28 июня 2020 года, явка на выборах президента составила 47,89%

А это выше, чем в 2015 году к концу голосования, передает Еспресо.TV со ссылкой на Gazeta.pl.

Самый высокий показатель - в Мазовецком воеводстве (51,17%), Малапольське заняло второе место (50,27%), а третье - Подкарпатское (49,91%).

Худшими по посещаемости избирательных дияльниць являются Опольское (42,32%), Варминско-Мазурское (43,06%) и Куявско-Поморское (45,51%)

Среди крупных городов лидирует Варшава.

По данным комиссии, в 17:00 в Варшаве была зарегистрирована явка в 54,76%.

Сейчас Познань находится на втором месте (53,21%), а на третьем - Зеленая Гура (53,04%).

При этом абсолютный рекорд по состоянию на 17:00  в Кринице Морской, где проголосовали более 73% тех, кто имеет избирательное право.

Участки прекратят свою работу в 21:00 (22:00 по Киеву)

На предыдущих президентских выборах 2015 года явка в 17 часов составляла чуть более 34%, тогда как на парламентских выборах в 2019 году - 45,94%.

Справка

В понедельник, 22 июня, были обнародованы результаты соцопроса по заказу изданий Dziennik, Gazeta Prawna и RMF FM, согласно которым действующий президент Польши, представитель правящей правоконсервативной партии "Право и справедливость" Дуда может проиграть во втором туре кандидату от ключевой оппозиционной либеральной силы "Гражданская коалиция", мэру Варшавы Рафалу Тшасковскому.

В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 41,5% респондентов, тогда как Рафал Тшасковський набрал бы 28,3%. На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с 8,6%.

В то же время, во втором туре Рафала Тшасковського поддержали бы 46,9% опрошенных, тогда как Дуду - 45,8%. Еще 4,4% респондентов ответили, что пока не определились с выбором, и 3% говорят, что не собираются голосовать.

Следует отметить, что Дуда поддерживает традиционные польские семейные и общественные ценности, а также выступает за укрепление военной мощи перед угрозой вторжения со стороны России. Также он против "агрессивной сексуализации" детей и идеологии ЛГБТ-движения, который он считает более разрушительным, чем коммунизм.

Дуда пользуется широкой поддержкой на востоке и в центре страны, тогда как Тшасковского, кроме как в Варшаве, поддерживают прежде всего на западе и севере, которые больше контактируют с остальной Европой и где сравнительно более высокий уровень жизни населения.

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