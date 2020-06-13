Дуда выступил против "агрессивной сексуализации" несовершеннолетних: "Родители имеют право воспитывать детей согласно собственным убеждениям"

13 июня, 2020, 11:03

Кандидат в президенты Польши, действующий глава этого государства Дуда выступил за сохранение традиционных польских культурных и морально-этических ценностей. Особенно, когда это касается воспитания детей

Об этом он заявил на предвыборном митинге в городе Злоторыя, передает Еспресо.TV со ссылкой на Dziennik.pl.

"Я говорю это именно здесь, в старом польском городе - Злоторыя", - подчеркнул он.

"К конституционному принципу защиты семьи и конституционному праву родителей воспитывать детей согласно собственным убеждениям нужно относиться со всей серьезностью и ответственностью", - отметил президент Польши.

В частности он выступил против "навязывания нашим детям идеологии, с которой мы не согласны" и "агрессивной сексуализации детей, которую мы как родители не принимаем".

"На это не может быть согласия и это полная ответственность государственных органов. Я беру на себя эту ответственность. Родители имеют право воспитывать ребенка в соответствии с собственными убеждениями, и никто не имеет права каким-то боком, через кухонную дверь насильно менять этого ребенка", - сказал Дуда.

Остановившись на вопросах образования и воспитания несовершеннолетних, президент Польши отметил, что "родители должны иметь контроль над тем, что передается детям".

"Это один из основных элементов реализации конституционного права семьи и родителей на спокойное воспитание детей", - добавил Дуда.

По его мнению, "это тот элемент, который часть элиты в нашей стране не хочет уважать".

"Отсюда критика, под которую я попал в последние дни", - пояснил польский президент.

Первый тур президентских выборов в Польше назначен на 28 июня. Принимая во внимание большую популярность национал-демократа Анджея Дуды (партия "Право и справедливость") и все шансы быть переизбранным, аналитики не исключают, что первый тур может быть единственным.

Избирательная компания Дуди проходит под лозунгом "Да здравствует Польша!".

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