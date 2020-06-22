Выборы в Польше: Дуда может проиграть кандидату от оппозиции во втором туре
Об этом свидетельствуют последние результаты опроса, проведенного социологическим компаниями по заказу изданий Dziennik, Gazeta Prawna и RMF FM.
В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 41,5% респондентов, тогда как Рафал Тшасковський набрал бы 28,3%. На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с 8,6%.
В то же время, во втором туре Рафала Тшасковського поддержали бы 46,9% опрошенных, тогда как Дуду - 45,8%. Еще 4,4% респондентов ответили, что пока не определились с выбором, и 3% говорят, что не собираются голосовать.
Участвовать в выборах собираются 56,1% опрошенных. Это на 10% больше, чем в конце мая.
Опрос проводился компанией United Surveys в пятницу, 19 июня, методом телефонного опроса под контролем централизованно компьютерной системы (САТИ). Всего опросили 1100 граждан.
Это уже не первое социологическое исследование, которое прогнозирует проигрыш Дуды в случае выхода во второй тур вместе с Рафалов Тшасковським. По результатам опроса, проведенного Maison & Partners в середине июня, в случае поединка Дуда-Тшасковський ожидается результат 43% против 46%.
Президентские выборы в Польше должны состояться в следующее воскресенье, 28 июня.
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