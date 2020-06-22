Выборы в Польше: Дуда может проиграть кандидату от оппозиции во втором туре

22 июня, 2020, 14:07

Действующий президент Польши, представитель правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда может проиграть во втором туре кандидату от ключевой оппозиционной силы "Гражданская коалиция", мэру Варшавы Рафалу Тшасковському

Об этом свидетельствуют последние результаты опроса, проведенного социологическим компаниями по заказу изданий Dziennik, Gazeta Prawna и RMF FM.

В первом туре за действующего президента готовы проголосовать 41,5% респондентов, тогда как Рафал Тшасковський набрал бы 28,3%. На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с 8,6%.

В то же время, во втором туре Рафала Тшасковського поддержали бы 46,9% опрошенных, тогда как Дуду - 45,8%. Еще 4,4% респондентов ответили, что пока не определились с выбором, и 3% говорят, что не собираются голосовать.

Участвовать в выборах собираются 56,1% опрошенных. Это на 10% больше, чем в конце мая.

Опрос проводился компанией United Surveys в пятницу, 19 июня, методом телефонного опроса под контролем централизованно компьютерной системы (САТИ). Всего опросили 1100 граждан.

Это уже не первое социологическое исследование, которое прогнозирует проигрыш Дуды в случае выхода во второй тур вместе с Рафалов Тшасковським. По результатам опроса, проведенного Maison & Partners в середине июня, в случае поединка Дуда-Тшасковський ожидается результат 43% против 46%.

Президентские выборы в Польше должны состояться в следующее воскресенье, 28 июня.