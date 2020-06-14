Анджей Дуда назвал ЛГБТ-движение "еще более разрушительной для человека идеологией", чем коммунизм

14 июня, 2020, 14:29

Действующий президент Республики Польша Анджей Дуда, который выдвигается на второй срок, дал оценку ЛГБТ-движению как общественно-политической идеологии

Об этом он заявил в субботу, 13 июня 2020, во время спликування с избирателями в городе Бжег, передает Еспресо.TV со ссылкой на Dziennik.pl.

"Это просто идеология. (...) Если кто-то сомневается, это идеология, или нет, пусть они заглянут на страницы истории и увидят, как выглядело построение ЛГБТ-движения в мире, как выглядит построение этой идеологии, какие взгляды исповедовали те , кто ее строил ", - сказал Дуда.

Он отметил, что "лучшим доказательством того, что это идеология, является то, что некоторые люди, имеющие гомосексуальные предпочтения, не отождествляют себя с этим движением и идеологией".

"Они просто имеют свои предпочтения и все. Они считают, что это их личное дело. Я уважаю всех людей, но не позволю идеологизировать детей, потому что это моя ответственность за Польшу и польскую молодежь", - сказал президент Польши.

"Не за это 40 лет боролось поколение моих родителей, чтобы выгнать коммунистическую идеологию из школ, чтобы ее нельзя было навязывать детям, чтобы им нельзя было промывать мозги молодежи и индоктриновать их, молодежь, детей, солдат в армии, организации они не боролись за то, чтобы мы приняли, что придет другая идеология, еще более разрушительная для человека, идеология, под видом уважения и толерантности скрывает глубокую нетерпимость и устранения, исключения из жизни всех, кто не хочет на нее подвергнуться", - отметил Дуда.

Первый тур президентских выборов в Польше назначены на 28 июня .

28 мая социологи давали Дуде 39% голосов, а его ближайшему сопернику, кандидату от оппозиционной "Гражданской коалиции", либералу Рафалу Тшасковскому - 27%.

Избирательная компания правого консерватора Анджея Дуды проходит под лозунгом "Да здравствует Польша!".

Недавно он подписал карту семьи, направленную на усиленную поддержку институтов ответственного материнства, отцовства и детства, а также высказался против "агрессивной сексуализации" несовершеннолетних .

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