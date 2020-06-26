"Поблажек не будет": в ОПУ отреагировали на задержание главы Кировоградской ОГА

26 июня, 2020, 17:14

В Офисе президента заявили, что заинтересованы в независимом расследовании ситуации с задержанием руководителя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, которого подозревают в вымогательстве взятки в размере 1,8 млн грн

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов.

"Не хочу давать оценок ситуации с председателем Кировоградской облгосадминистрации. Это сделают компетентные органы и суд. Хочу лишь сказать, что власть заинтересована в независимом расследовании. Поблажек не будет. И это должны понять все, в том числе и председатели ОГА: нарушаешь - ответишь за законом. Все все видят ", - сообщил Трофимов.

Заместитель председателя Офиса президента отметил, что выводы из ситуации должны сделать и обычные украинцы.

"Посадки ждут не только на вороватых предшественников, но и на нынешних чиновников, которые на публику демонстрируют новый подход, а продолжают жить по-старому. Неприкасаемых нет и не будет", - подчеркнул Трофимов.

Напомним, главу одного из областных государственных администраций разоблачили на взятке в размере 1,8 млн грн. По данным СМИ, речь идет о Кировоградщине и ее главе Баллоне.

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