В Ивано-Франковской области непогода повредила 13 тыс. домов, - глава ОГА

26 июня, 2020, 20:48

Наводнение в Ивано-Франковщине повредила 13 тыс. домов, но речь идет о разной степени разрушения

Об этом сообщил глава Ивано-Франковской ОГА Виталий Федорив, передает "Радио Свобода".

"В некоторых случаях вода зашла просто во двор домов. В некоторых - вода зашла в помещение. Есть случаи, где вода нанесла значительные повреждения домам. В отдельных случаях дома фактически развалились. При необходимости область имеет заведения для отселения пострадавших. Это заведения, которые были подготовлены в качестве резерва для обсервации и самоизоляции для больных коронавирусом", - сказал Федоров.

Потребности в эвакуации людей не было. В большинстве случаев люди, которые остались без жилья, поселились у родственников.

По поводу человеческих потерь, то сейчас ситуация, по словам Федорова, неизменна: в Ивано-Франковской области два человека погибли, один считается пропавшим без вести.

Напомним, 22 июня в Ивано-Франковской области из-за резкого ухудшения погодных условий и сильных дождей начались паводки, все средства МВД направлены для борьбы со стихией в регионе.

В связи со стихийным бедствием в западных областях, вызванным паводком, "Европейская Солидарность" требует немедленного выделения Кабмином средств из Резервного фонда на преодоление катастрофы.

Власти Прикарпатья заявили, что будут просить у правительства на преодоление последствий июньского наводнения ориентировочно 400 млн грн.

Для помощи по преодолению последствий наводнений в Ивано-Франковской области туда перебросили дополнительно 150 нацгвардейцев.

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