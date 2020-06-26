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Espreso.tvСпортУ команды УПЛ может измениться тренер

У команды УПЛ может измениться тренер


фото: zbirna.com
Валерий Кривенцов может стать новым тренером "Мариуполя"

Об этом сообщает zbirna.com.

Руководители азовского клуба остались недовольны выступлением команды в полуфинале Кубка Украины, где команда проиграла полтавской "Ворскле" в серии пенальти. У главного тренера "Мариуполя" Александра Бабича шансы остаться в команде, если они смогут квалифицироваться в Лигу Европы.

На замену Бабичу рассматривается кандидатура Валерия Кривенцова, который может помочь прогрессу молодых футболистов, ведь хорошо знает их возможности благодаря совместной работе в "Мариуполе".

Контракт Александра Бабича заканчивается 31 июля.

 

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