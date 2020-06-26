У команды УПЛ может измениться тренер
26 июня, 2020, 13:48
Валерий Кривенцов может стать новым тренером "Мариуполя"
Об этом сообщает zbirna.com.
Руководители азовского клуба остались недовольны выступлением команды в полуфинале Кубка Украины, где команда проиграла полтавской "Ворскле" в серии пенальти. У главного тренера "Мариуполя" Александра Бабича шансы остаться в команде, если они смогут квалифицироваться в Лигу Европы.
На замену Бабичу рассматривается кандидатура Валерия Кривенцова, который может помочь прогрессу молодых футболистов, ведь хорошо знает их возможности благодаря совместной работе в "Мариуполе".
Контракт Александра Бабича заканчивается 31 июля.
- 25 июня стало известно, что 16-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Павел Исенко не собирается делиться секретом отражение пенальти в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя".
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
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