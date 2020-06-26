У команды УПЛ может измениться тренер

26 июня, 2020, 13:48

Валерий Кривенцов может стать новым тренером "Мариуполя"

Об этом сообщает zbirna.com.

Руководители азовского клуба остались недовольны выступлением команды в полуфинале Кубка Украины, где команда проиграла полтавской "Ворскле" в серии пенальти. У главного тренера "Мариуполя" Александра Бабича шансы остаться в команде, если они смогут квалифицироваться в Лигу Европы.

На замену Бабичу рассматривается кандидатура Валерия Кривенцова, который может помочь прогрессу молодых футболистов, ведь хорошо знает их возможности благодаря совместной работе в "Мариуполе".

Контракт Александра Бабича заканчивается 31 июля.