Определился второй финалист Кубка Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первый мяч во встрече был забит на 37-й минуте. Отличился полузащитник "Мариуполя" Сергей Горбунов. На 80-й минуте "Ворскла" сравняла счет, с пенальти забил Ибрагим Кане.
Победителя команды определили в серии послематчевых пенальти, где три удара отразил 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко.
Финал турнира состоится 8 июля на "Арене Львов". Во втором полуфинале, 17 июня, киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2: 0.
Кубок Украины по футболу
1/2 полуфинала
24 июня
"Мариуполь" - "Ворскла" 1: 1 (серия пенальти 2: 3)
Голы: Горбунов, 37 - Кане, 80 (пен.)
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
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