Определился второй финалист Кубка Украины по футболу

24 июня, 2020, 22:10

В полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Первый мяч во встрече был забит на 37-й минуте. Отличился полузащитник "Мариуполя" Сергей Горбунов. На 80-й минуте "Ворскла" сравняла счет, с пенальти забил Ибрагим Кане.

Победителя команды определили в серии послематчевых пенальти, где три удара отразил 16-летний голкипер "Ворсклы" Павел Исенко.

Финал турнира состоится 8 июля на "Арене Львов". Во втором полуфинале, 17 июня, киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2: 0.

Кубок Украины по футболу

1/2 полуфинала

24 июня

"Мариуполь" - "Ворскла" 1: 1 (серия пенальти 2: 3)

Голы: Горбунов, 37 - Кане, 80 (пен.)

17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.