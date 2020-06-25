Делиться секретом отражение пенальти не буду, - 16-летний вратарь "Ворсклы"
Об этом сообщает Еспрессо.TV .
Также юный голкипер заявил, что команда будет стараться победить в финале "Динамо".
"Вся команда старалась. Всей командой шли к финалу. Все герои. Был мандраж, но когда вышел на поле - он пропал. Все хорошо получилось. Когда начался дополнительное время, начался и мандраж, но прошел. Делиться секретом отражение пенальти не буду. Планировал заманить соперника во время удара. спросил, как будут бить, во втором ударе ждал "паненку" по центру. Ребята подбрасывали сразу после игры. Очень рад. Будем бороться за Кубок. Будем стремиться взять Кубок. Долганский топовый тренер. Хочу поблагодарить его, Максимову и всем тренерам ", - сказал Павел Исенко в послематчевом флэш-интревью.
Голкипер "Ворсклы" парировал три удара в послематчевой серии пенальти и вывел свою команду в финал Кубка Украины 2019/2020.
- 24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.
- 17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.
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