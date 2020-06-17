"Динамо" победило "Минай" и вышло в финал Кубка Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В селе Минай Закарпатской области, "Динамо" вышло вперед в игре с одним из лидеров первой лиги на 9-й минуте, когда отличился датчанин Миккель Дуелунд.
Киевляне потеряли шанс увеличить преимущество на 27-й минуте - испанец Фран Соль пробил с одиннадцатиметрового мимо ворот.
Второй раз "Динамо" забило на 39-й минуте - дубль сделал Дуелунд.
"Динамо" победило "Минай" 2:0 и вышло в финал Кубка Украины.
24 июня во втором полуфинальном матче полтавская "Ворскла" сыграет в гостях с "Мариуполем".
Финал турнира состоится 8 июля на "Арене Львов".
Кубок Украины
1/2 финала
17 июня
"Минай" - "Динамо" 0:2
Голы: Дуелунд, 9, 39
На 27-й минуте Соль ( "Динамо") не реализовал пенальти.
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