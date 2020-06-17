"Динамо" победило "Минай" и вышло в финал Кубка Украины

17 июня, 2020, 15:52

В 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В селе Минай Закарпатской области, "Динамо" вышло вперед в игре с одним из лидеров первой лиги на 9-й минуте, когда отличился датчанин Миккель Дуелунд.

Киевляне потеряли шанс увеличить преимущество на 27-й минуте - испанец Фран Соль пробил с одиннадцатиметрового мимо ворот.

Второй раз "Динамо" забило на 39-й минуте - дубль сделал Дуелунд.

"Динамо" победило "Минай" 2:0 и вышло в финал Кубка Украины.

24 июня во втором полуфинальном матче полтавская "Ворскла" сыграет в гостях с "Мариуполем".

Финал турнира состоится 8 июля на "Арене Львов".

Кубок Украины

1/2 финала

17 июня

"Минай" - "Динамо" 0:2

Голы: Дуелунд, 9, 39

На 27-й минуте Соль ( "Динамо") не реализовал пенальти.

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