Нет никаких доказательств, что рейс МН17 был сбит военным самолетом, - прокурор

26 июня, 2020, 17:19

Нидерландские прокуроры отбрасывают обвинения адвокатов одного из четырех подозреваемых по делу МН17 - подполковника ГРУ России Олега Пулатова в недостаточности доказательств

Об этом прокуроры заявили в пятницу, 26 июня, во время заседания суда в Гааге, сообщает Укринформ.

В частности, они считают безосновательными упреки защиты Пулатова, который настаивает, что расследование незавершено, в частности, по поводу "сценария военного самолета", который якобы мог сбить МН17.

"Такое ходатайство (о дополнительном расследовании, - ред.) может быть удовлетворено лишь в случае, если такой сценарий правдоподобен. Информация по изучению такой версии уже есть в материалах дела", - отметил нидерландский прокурор Вард Фердинандуссе.

Он также отметил, что все улики указывают на то, что МН17 уничтожил "Бук".

"Есть доказательства, свидетельствующие о том, что такой сценарий невозможен (сценарий военного самолета, - ред.). В частности, повреждения "Боинга", фрагменты, обнаруженные в телах погибших, данные с радаров, показания свидетелей, фото и видео указывают на то, что MH17 уничтожил "Бук", - подчеркнул он.

По словам прокурора, защита сначала должна доказать, что основная версия имеет сомнительные доказательства, чего сделано не было.

После перерыва слово взял нидерландский прокурор Тайс Бергер, который также отметил, что есть много доказательств, указывающих на использование ракеты "Бук", и никаких, которые бы говорили о запуске ракеты "воздух-воздух".

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Напомним, 8 июня начался второй блок судебных слушаний по делу МН17. В суде прокуроры обнародовали детали расследования. Затем защита мог отреагировать на все, что было представлено прокурорами в суде.

В связи с распространением коронавируса количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции. Она осуществляется на двух языках: на нидерландском и английском.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом.

Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 г. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 г. Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".