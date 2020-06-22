Дело МН17: адвокаты россиянина затягивают процесс, просят расследовать "альтернативные "Буку" версии"

22 июня, 2020, 17:15

В Нидерландах седьмое судебное заседание по делу МН17 началось выступлениями нидерландских адвокатов, представляющих одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова

Об этом сообщает Укринформ.

Так, первым слово взял адвокат Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

В своем выступлении он подверг сомнению результаты расследования.

"Достаточно ли надежен этот файл, чтобы принять решение?" - обратился этот адвокат вопросом в суд.

Он также отметил, что на это расследование ушло много сил и времени, что не может не вызывать восхищения, однако выразил сомнение в доказанности вины.

"Однако количество проведенных исследований не гарантирует успеха. Было достаточно много препятствий. В частности, не было проведено исследований на месте катастрофы. В течение почти четырех месяцев там не могли работать эксперты. Поэтому нельзя исключать, что часть доказательств была потеряна или сфабрикована", - сказал адвокат.

По его словам, Международная совместная следственная группа (JIT) на своих пресс-конференциях не уделяла достаточного внимания другим возможным версиям трагедии, кроме той, что МН17 был уничтожен ракетой "Бук".

"Прокуратура всегда хотела выходить из этого сценария. Они больше ничего не показывали СМИ. Они не обращались к свидетелям, которые, возможно, хотели рассказать о других сценариях. Защита хочет услышать еще много свидетелей", - заявил адвокат Баудевейн ван Эйк.

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Также он отметил, что защита хочет, чтобы было уделено больше внимания так называемому "сценарию военного самолета".

После 15-минутного перерыва слово взяла нидерландская адвокат Сабина тен Дуссхате. Защита считает, что "сценарий военного самолета" был слишком быстро отброшен, и продемонстрировал в суде видео Russia Today. Люди, которые называют себя свидетелями и экспертами, в сюжете заявляют, что якобы видели военный самолет.

"Мы хотим заслушать всех этих свидетелей. А также журналистов, которые их снимали", - отметил защиту.

Напомним, в понедельник, 22 июня, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах началось седьмое судебное заседание по делу МН17.