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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: суд объявил перерыв до 3 июля

Дело Стерненко: суд объявил перерыв до 3 июля


фото: uazmi
26 июня апелляционный суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела активиста Сергея Стерненко до 3 июля

Об этом активист сообщил в Telegram.

"Суд объявляет перерыв до 11:00 аж на 03.07.2020 г., т.е. через неделю", - сообщил Стерненко.

Активист отметил, что 3 июля продолжат заслушивать поручителей и будет оглашение решения.

  • Напомним, 25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
  • 26 июня защита активиста Сергея Стерненко заявила об отводе прокурора Бозовуляка.
  • Впоследствии апелляционный суд Киева отказал в отводе прокурора Бозовуляка.

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