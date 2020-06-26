Суд над Стерненко: адвокаты заявили об отводе прокурора из-за введения судьи в заблуждение
Об этом Сергей Стерненко сообщил в Telegram.
"Заявляем отвод прокурору Бозовуляку на основании того, что он ввел суд в заблуждение, поскольку в суде первой инстанции он говорил, что риски существуют, поскольку нужно еще проводить досудебное расследование, но вчера он по указанию Венедиктовой дал поручение следователю завершить досудебное расследование", - написал Стерненко.
Напомним, 25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
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