Суд над Стерненко: адвокаты заявили об отводе прокурора из-за введения судьи в заблуждение

26 июня, 2020, 12:05

26 июня защита активиста Сергея Стерненко заявила об отводе прокурора Бозовуляка

Об этом Сергей Стерненко сообщил в Telegram.

"Заявляем отвод прокурору Бозовуляку на основании того, что он ввел суд в заблуждение, поскольку в суде первой инстанции он говорил, что риски существуют, поскольку нужно еще проводить досудебное расследование, но вчера он по указанию Венедиктовой дал поручение следователю завершить досудебное расследование", - написал Стерненко.

Напомним, 25 июня Сергей Стерненко заявил , что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.

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