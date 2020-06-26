Апелляционный суд отказал адвокатам Стерненко в отводе прокурора
26 июня, 2020, 12:33
26 июня апелляционный суд Киева отказал в отводе прокурора Бозовуляка
Об этом сообщил сам активист Сергей Стерненко в Telegram.
По возвращении из совещательной комнаты судья постановил отказать защите Стерненко в отводе прокурора Бозовуляка.
Напомним, Стерненко заявил об отводе прокурора, мотивируя это тем, что Бозовуляк ввел суд в заблуждение.
25 июня Сергей Стерненко заявил, что следствие по делу о якобы умышленном убийстве при нападении на него завершено без проведения каких-либо экспертиз, которыми прокуроры и объясняли необходимость домашнего ареста активиста.
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