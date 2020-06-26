Черногория возвращается к жесткому карантину из-за вспышки коронавируса

26 июня, 2020, 18:15

Власти Черногории вернули карантин из-за новой вспышки коронавируса

Карантин вернули через месяц после заявления о завершении эпидемии в стране, сообщает Reuters.

В Черногории снова запрещены спортивные мероприятия и общественные собрания на открытом воздухе. Также власти запретили религиозные собрания вне мест служения. Во время похорон разрешается находиться только членам семьи.

Для сдерживания вспышки вируса также ввели ряд дополнительных ограничений в двух муниципалитетах на севере страны, наиболее пострадавших от этой болезни, включая 11-часовый комендантский час - с 18:00 вечера до 5:00 утра.

Рост новых случаев в Черногории прекратился 5 мая. К концу месяца все больные выздоровели.

В первых числах июня власти официально объявили Черногорию свободной от коронавирнуса.

Страна начала возвращаться к нормальной жизни, в частности, возобновила международное пассажирское авиасообщение со 120 странами.

Новые случаи начали регистрировать с 14 июня. За две недели заразились почти 100 человек при общем количестве 424 больных.