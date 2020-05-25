Черногория - первая европейская страна, где уже нет больных COVID-19

25 мая, 2020, 08:17

В Черногории больше нет инфицированных коронавирусом

Об этом сообщает Радио Свобода.

Институт общественного здоровья в Подгорице заявил, что в стране 20 дней не фиксировали новых случаев инфицирования

Первый случай обнаружили 17 марта. В целом заболели 324 человека, умерли девять, вылечили 315 пациентов.

Руководитель Института Бобан Мугоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашен, если заражений не будет до 2 июня.

В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения правил, введенных на время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тыс. евро. Население Черногории составляет чуть более 600 тыс. человек.