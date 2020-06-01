Черногория открыла границы для более чем 120 стран. Украины среди них нет
Об этом сообщили в Минздраве Черногории.
В список вошли страны Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также Китай. Кроме Украины в список также нет США и России.
Как отметили в Черногорском правительстве, решение о смягчении мер было принято на основе рекомендаций Евросоюза. В частности, въезд разрешен из тех стран, где фиксируют значительное замедление распространения коронавируса, снижение количества новых случаев, а также, где количество активных больных не более 25 на 100 000 населения.
Напомним, в конце мая Черногория стала первой страной в Европе, где выздоровели от коронавируса все больные, а также в течение 20 дней не фиксировали ни одного нового случая заболевания.
Сначала в Черногории планировали разрешить въезд только из Хорватии, Словении, Австрии, Германии, Польши, Чехии, Венгрии, Албании и Греции.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine