Audi разорвала рекламный контракт с Ксенией Собчак, видя расизм в его высказываниях

25 июня, 2020, 13:57

Немецкий автоконцерн Audi решил разорвать рекламный контракт с Ксенией Собчак после постов в ее Instagram, которые компания считает расистскими

Об этом сообщает Deutsche Welle .

"Известные нам инциденты неприемлемы", - заявил представитель Audi Вернер Нойхольд.

По его словам, компания "строго отвергает любые формы расизма и дискриминации".

Собчак сотрудничала с Audi течение восьми лет и была рекламным лицом немецкого бренда в России.

Напомним, что в июне Собчак выложила в Instagram видео с подписью "Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком".

Как пишет DW, в ролике на фоне черного экрана звучала песня "Убили негра" группы "Запрещенные барабанщики", однако на момент выхода новости публикация была недоступна.

2 июня Собчак писала, что категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации, но добавила, что это не оправдывает массовых погромов, грабежей и краж в США участниками движения Black Lives Matter, которые прокатились по стране после гибели в США во время жесткого задержание темнокожего правонарушителя Джорджа Флойда.

"Я категорически против расизма, жестокости полиции и любых форм дискриминации. Но кто-нибудь, объясните мне пожалуйста, почему жестокое убийство чернокожего за которое уже посадили в тюрьму полицейского, заканчивается ограблением магазина Louis Vuitton в центре Лос-Анджелеса и уничтожением чужой частной собственности? И лозунгом "eat the rich?» ( "Ижте богачей", - ред.) ", - написала она.

Напомним, что в Миннеаполисе вспыхнули массовые протесты, переросшие в беспорядки , из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда вскоре после его задержания местными правоохранителями за подделку документов. Один из полицейских прижал его голову к асфальту, нажав коленом на горло. По словам правоохранителей, Флойд сопротивлялся при задержании и находился под воздействием наркотиков.

Беспорядки распространились на всю территорию США. Участники беспорядков атакуют полицейские участки, совершают поджоги и грабят магазины .

Трамп заявил о намерении признать террористической организацией движение "Антифа ", объединяющей ряд леворадикальных организаций на фоне массовых беспорядков, которые охватили многие американских городов.