16-летний вратарь "Ворсклы" отказался от трансфера в "Шахтер"

25 июня, 2020, 17:15

16-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко отказался переходить в донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает zmist.pl.ua .

Голкипер "Ворсклы", отразил три удара в послематчевой серии пенальти против "Мариуполя" и вывел свою команду в финал Кубка Украины 2019/2020.

"Долго ходил на футбол и мне понравилось, поэтому решил продолжить. Играл только в ФК "Ворскла". Было предложение перейти в ФК "Шахтер", но я отказался, потому что здесь больше перспектив, дом и семья", - отметил Исенко.

25 июня стало известно, что 16-летний вратарь полтавской "Ворсклы" Павел Исенко не собирается делиться секретом отражения пенальти в полуфинале Кубка Украины против "Мариуполя".

24 июня в полуфинале Кубка Украины по футболу полтавская "Ворскла" победила "Мариуполь" в серии послематчевых пенальти.

17 июня в 1/2 Кубка Украины киевское "Динамо" победило в гостях "Минай" и стало первым финалистом турнира.