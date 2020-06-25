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Espreso.tvСпорт16-летний вратарь "Ворсклы" отказался от трансфера в "Шахтер"

16-летний вратарь "Ворсклы" отказался от трансфера в "Шахтер"


фото: vorskla.com.ua
16-летний голкипер полтавской "Ворсклы" Павел Исенко отказался переходить в донецкий "Шахтер"

Об этом сообщает zmist.pl.ua .

Голкипер "Ворсклы", отразил три удара в послематчевой серии пенальти против "Мариуполя" и вывел свою команду в финал Кубка Украины 2019/2020.

"Долго ходил на футбол и мне понравилось, поэтому решил продолжить. Играл только в ФК "Ворскла". Было предложение перейти в ФК "Шахтер", но я отказался, потому что здесь больше перспектив, дом и семья", - отметил Исенко.

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