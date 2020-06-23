"Запись была смонтирована": Корниенко отреагировал на распространенный разговор с Арахамия в Николаеве об их коллеге

Об этом он написал в Facebook.

"Во-первых, запись была смонтирована, а фразы - вырваны из контекста", - заявил Корниенко.

Он отметил, что имя Аллахвердиевой не имело никакого отношения к обсуждаемым вопросам, а просто "попало в монтаж".

"В-третьих, я понимаю, что некоторые фривольные слова могли обидеть людей, особенно женщин. За что я от себя и от имени Давида (Арахамия) приношу извинения", - добавил лидер "Слуги народа".

Корниенко отметил, что они с Арахамией "обсуждали товарищей по политике как товарищей по политике".

"Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов, гендера и пола - примерно одинаковы. Немножко близкие, немножко ироничные, но в любом случае, это отношения людей, объединенных одной целью и составляющих команду. Да, у нас есть специфика языка, на котором мы общаемся между собой. И это наше внутрипартийное дело", - отметил глава" Слуги народа ".

Корниенко попросил общественность "наконец начать судить по делам, а не по словам". Напомнив, что лично он является сторонником подлинного равенства между мужчинами и женщинами, о чем говорит законотворческая деятельность главы партии "Слуга народа".