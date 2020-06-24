"Позорище": соцсети об оценке "слугами" коллеги Аллахвердиевой как "корабельной сосны"
Еспресо.TV представляет подборку сообщений украинцев из соцсетей.
Так, партию "Слуга народа" пользователи "переименовали" на "Сосна народа", а диалог Корниенко и Арахамии представили диалогом "пацанчикив с района".
Также пользователи вспомнили и слова президента Владимира Зеленского, который в этот же день назвал дальнобойщиков "засранцами".
"Сегодня Зеленский обозвал дальнобойщиков" засранцами ", а председатель его фракции обозвал коллегу" рабочей как корабельная сосна ". У меня только один вопрос. Чем эта быдлота удивит нас завтра? Разумков нас * е на трибуне Верховной Рады? Герус нас * ить в лифте кабмина? " - пишет в Twitter пользователь "Львовский метрополитен".
"Засранцы. Будет больно. Баба рабочая. Корабельная сосна. 300 встреч за 4 месяца. Выкурить все айкосы. Баба да". Вы прослушали основные месседжи руководства Украины по сегодняшний день. Какое бл * гребаное позорище. Эй, дефективные, вам-то хоть смешно?" - пишет НикоХунта.
- Напомним, 23 июня руководители фракции "Слуга народа" Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву во время визита в Николаев. Депутаты не заметили, что микрофоны рядом с ними были включены и назвали Аллахвердиеву "рабочей как корабельная сосна бабой".
- В этот же день президент Зеленский нашел чат дальнобойщиков и назвал их "засранцами" из-за перегрузки автомобилей, пригрозив найти и сделать "больно".
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