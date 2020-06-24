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Espreso.tvЭкономикаДля бытовых солнечных электростанций тарифы тоже снижаются, - юрист

Для бытовых солнечных электростанций тарифы тоже снижаются, - юрист

Правительство договорилось с производителями зеленой электроэнергии о снижении тарифа на 15% для крупных станций и на 10% - для станций мощностью до 1 МВт

Об этом рассказал управляющий партнер юрфирмы Алексей Фелив в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой.

"Эти 25 тыс. домохозяйств этим меморандумом не затрагиваются. Кто затрагивается? Это небольшие станции. И это было тоже учтено. В частности, у нас предполагается, для станций, имеющих установленную мощность менее 1 мегаватта, снижение тарифа будет не 15%, как это предусмотрено для крупных производителей, в которых 1 мегаватт и более, а только на 10% ", - сказал Алексей Фелив.

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