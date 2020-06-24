Для бытовых солнечных электростанций тарифы тоже снижаются, - юрист
24 июня, 2020, 10:44
Правительство договорилось с производителями зеленой электроэнергии о снижении тарифа на 15% для крупных станций и на 10% - для станций мощностью до 1 МВт
Об этом рассказал управляющий партнер юрфирмы Алексей Фелив в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой.
"Эти 25 тыс. домохозяйств этим меморандумом не затрагиваются. Кто затрагивается? Это небольшие станции. И это было тоже учтено. В частности, у нас предполагается, для станций, имеющих установленную мощность менее 1 мегаватта, снижение тарифа будет не 15%, как это предусмотрено для крупных производителей, в которых 1 мегаватт и более, а только на 10% ", - сказал Алексей Фелив.
- Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами , которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине.
- Впоследствии в СМИ попала информация, что правительство предлагает инвесторам, которые построили в Украине ветроэлектростанции, согласиться на добровольное снижение "зеленого" тарифа на 12,5% , а инвесторам, которые построили солнечные электростанции - на 25%.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что от подписания меморандума между украинской властью и производителями электрической энергии из возобновляемых источников относительно реструктуризации "зеленых" тарифов выигрывает в первую очередь конечный потребитель .
- Недавно правительство и производители зеленой энергии договорились о снижении зеленых тарифов.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие