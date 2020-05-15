Инвесторам в "зеленую" энергетику власть советует добровольно снизить тариф до 25%, - СМИ

15 мая, 2020, 16:23

Правительство предлагает инвесторам, которые построили в Украине ветроэлектростанции, согласиться на добровольное снижение "зеленого" тарифа на 12,5%, а инвесторам, которые построили солнечные электростанции - на 25%

Об этом говорится в проектах меморандума между Кабинетом министров и инвесторами в возобновляемую энергетику, пишет издание "энергореформ" со ссылкой на текст документа

Сейчас также обсуждается между правительством и инвесторами запрет на предоставление "зеленого" тарифа солнечным электростанциям, которые построят после 1 июля 2020 года и ветровым электростанциям - после 1 июля 2021 года. В то же время такие электростанции смогут участвовать в зеленых аукционах, на которых государство будет выкупать их энергию.

Кроме этого, правительство предлагает увеличить ответственность "зеленых" электростанций за создание небалансов на рынке (то есть за производство избыточной энергии, когда на нее нет спроса или недопроизводства энергии, когда спрос на нее высок).

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами, которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине.