В Минекоенерго ведут переговоры с инвесторами об отказе от "зеленого" тарифа
Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець, передает пресс-служба министерства.
"Мы уже завершаем медиации, которую взял на себя Секретариат Энергетического сообщества, и мы благодарны им за это. Они продискутувалы эту тему с инвесторами. После завершения этой медиации уже ближайшей недели мы будем готовы премьер-министру представить возможные сценарии договоренностей для того, чтобы можно было заключить меморандум между правительством и инвесторами ", - сообщила Буславець.
По ее словам, меморандум с инвесторами предусматривать добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, то есть согласие инвесторов получать меньше денег за проданную электроэнергию из возобновляемых источников.
Также договоренностями будет предусмотрен запрет на строительство новых солнечных и ветровых электростанций.
"Для" солнца "это нужно делать уже с середины года, для" ветра "период будет больше. Также будут некоторые инструменты для системного оператора для балансировки, предполагается полная финансовая ответственность всех производителей за созданные ими небалансы ", - пояснила Буславець.
По ее словам, договоренность с инвесторами должна быть именно добровольной, ведь в случае, если Украина откажется выплачивать «зеленый» тариф в одностороннем порядке, то инвесторы будут обращаться к арбитражей, требуя компенсации. В целом они вложили в проекты возобновляемой энергетики 10 млрд евро.
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