В Минекоенерго ведут переговоры с инвесторами об отказе от "зеленого" тарифа

12 мая, 2020, 13:53

Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами, которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине

Об этом сообщила временная исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець, передает пресс-служба министерства.

"Мы уже завершаем медиации, которую взял на себя Секретариат Энергетического сообщества, и мы благодарны им за это. Они продискутувалы эту тему с инвесторами. После завершения этой медиации уже ближайшей недели мы будем готовы премьер-министру представить возможные сценарии договоренностей для того, чтобы можно было заключить меморандум между правительством и инвесторами ", - сообщила Буславець.

По ее словам, меморандум с инвесторами предусматривать добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа, то есть согласие инвесторов получать меньше денег за проданную электроэнергию из возобновляемых источников.

Также договоренностями будет предусмотрен запрет на строительство новых солнечных и ветровых электростанций.

"Для" солнца "это нужно делать уже с середины года, для" ветра "период будет больше. Также будут некоторые инструменты для системного оператора для балансировки, предполагается полная финансовая ответственность всех производителей за созданные ими небалансы ", - пояснила Буславець.

По ее словам, договоренность с инвесторами должна быть именно добровольной, ведь в случае, если Украина откажется выплачивать «зеленый» тариф в одностороннем порядке, то инвесторы будут обращаться к арбитражей, требуя компенсации. В целом они вложили в проекты возобновляемой энергетики 10 млрд евро.