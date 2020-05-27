 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоОт пересмотра "зеленых" тарифов выигрывает конечный потребитель, - Шмыгаль

От пересмотра "зеленых" тарифов выигрывает конечный потребитель, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что от подписания меморандума между украинской властью и производителями электрической энергии из возобновляемых источников по поводу реструктуризации "зеленых" тарифов выиграет в первую очередь конечный потребитель

Об этом он сказал на встрече с инвесторами и производителями электрической энергии из возобновляемых источников, передает Правительственный портал.

"Понимаю позицию каждого инвестора. Однако конечную цену за электроэнергию платит потребитель - то есть все граждане, которые покупают товары в магазинах. Правительство действует в их интересах. Именно поэтому мы идем этим длинным путем переговоров, и, уверен, достигнем компромисса ", - отметил Шмыгаль.

На встрече также присутствовали глава Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, народные депутаты, инвесторы и участники рынка возобновляемой электроэнергии.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами, которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине.

  • Впоследствии в СМИ попала информация, что правительство предлагает инвесторам, которые построили в Украине ветроэлектростанции, согласиться на добровольное снижение "зеленого" тарифа на 12,5%, а инвесторам, которые построили солнечные электростанции - на 25%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать