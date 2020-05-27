От пересмотра "зеленых" тарифов выигрывает конечный потребитель, - Шмыгаль

27 мая, 2020, 11:11

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что от подписания меморандума между украинской властью и производителями электрической энергии из возобновляемых источников по поводу реструктуризации "зеленых" тарифов выиграет в первую очередь конечный потребитель

Об этом он сказал на встрече с инвесторами и производителями электрической энергии из возобновляемых источников, передает Правительственный портал.

"Понимаю позицию каждого инвестора. Однако конечную цену за электроэнергию платит потребитель - то есть все граждане, которые покупают товары в магазинах. Правительство действует в их интересах. Именно поэтому мы идем этим длинным путем переговоров, и, уверен, достигнем компромисса ", - отметил Шмыгаль.

На встрече также присутствовали глава Офиса Национального инвестиционного совета при Президенте Украины Юлия Ковалив, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец, народные депутаты, инвесторы и участники рынка возобновляемой электроэнергии.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство энергетики и защиты окружающей среды завершает переговоры с инвесторами, которые вложили около 10 млрд евро в проекты возобновляемой энергетики в Украине.

Впоследствии в СМИ попала информация, что правительство предлагает инвесторам, которые построили в Украине ветроэлектростанции, согласиться на добровольное снижение "зеленого" тарифа на 12,5%, а инвесторам, которые построили солнечные электростанции - на 25%.