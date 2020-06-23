Дело МН17: адвокаты россиянина утверждают, будто самолет могли сбить украинские военные

23 июня, 2020, 17:25

Адвокат подполковника-спецназовца ГРУ России Олега Пулатова, одного из четырех подозреваемых по делу о сбитом малазийский Боинге МН17, на сегодняшнем судебном заседании в Нидерландах заявила, что ракету из ЗРК "Бук", который уничтожил самолет, могли выпустить украинские военные

Об этом сообщает Укринформ .

"Украина имеет большой арсенал ракет и систем "Бук". В Украине было 96 ракет такого типа в зоне, где был сбит MH17", - заявила адвокат россиянина Сабина тен Дуссхате.

По ее словам, нельзя исключать, что самолет "мог быть сбит украинскими военными".

Защитница Пулатова также заявляла, что следствие игнорирует мнение российских экспертов, в частности представителей российского концерна "Алмаз-Антей".

Адвокаты Пулатова потребовали допросить около 100 свидетелей и экспертов и утверждали, что видят необходимость в дополнительном расследовании.

Позиция суда будет озвучена в пятницу, 26 июня.

В судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах 23 июня состоялось восьмое судебное заседание по делу МН17.

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Свое выступление продолжили нидерландские адвокаты, представляющие интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу МН17.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

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19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".