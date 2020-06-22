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Espreso.tvОбществоВ Нью-Йорке решили убрать памятник Рузвельту

В Нью-Йорке решили убрать памятник Рузвельту


фото: nytimes
В Нью-Йорке решили демонтировать конный памятник бывшему президенту США Теодору Рузвельту

Об этом 21 июня сообщила газета The New York Times .

Отмечается, что бронзовый памятник американскому президенту был построен в 1940 году у входа в американский музей естественной истории. Он состоит из трех основных элементов: Рузвельт сидит верхом на лошади, рядом с лошадью с одной стороны идет индеец, с другой - африканец.

Как указали в газете, решение о снятии памятника принял музей, с чем согласились власти Нью-Йорка.

Активисты на протяжении многих лет выступали против памятника, который якобы стал символом колониальной экспансии и расовой дискриминации.

Напомним, в США и Европе прокатилась волна случаев вандализма, где участники массовых беспорядков порочат и сбрасывают памятники выдающимся историческим личностям, которых они обвиняют в проявлениях расизма, участием в построении колониальных империй или любых угнетении неевропейцев. В частности, были изуродованы статуи Христофора Колумба, выдающегося мореплавателя и первооткрывателя из Генуи, который первым из европейцев достиг побережья Америки в 1492 году: одной из них оторвали голову, другую - сбросили в реку. Кроме того, был опустошен монумент 54-й бригаде вооруженных сил в Массачусетсе - первого воинского соединения, сформированного из чернокожих солдат, участвовавшего в гражданской войне на стороне федеральных властей.

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В Европе британские власти были вынуждены скрыть в защитные коробки некоторые памятники, включая статую премьера середины XX века Уинстона Черчилля.

В английском городе Пул временно убрали памятник основателю скаутского движения Роберта Баден-Пауэлл из-за угрозы разрушения. Кроме того, в английском Лестере требуют убрать памятник национальному герою Индии Махатму Ганди. Всех указанных исторических деятелей участники беспорядков обвиняют в "расизме".

Во Франции осквернили памятник де Голлю, назвав его "работорговцем".

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