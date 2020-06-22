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Espreso.tvОбщество"Чувствую ответственность": Зеленский заявил, что заплатит штраф за нарушение карантина

"Чувствую ответственность": Зеленский заявил, что заплатит штраф за нарушение карантина


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что добровольно уплатит на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа за нарушение карантина

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Сообщается, что безотносительно к решению, которое примет суд, президент оплатит сумму, равнозначную сумму штрафа за нарушение карантина.

"Как гражданин Украины чувствую свою ответственность за нарушение карантина в Хмельницком. Добровольно оплачу на счет заведения питания сумму, которая соотносится с суммой штрафа. В то же время в случае вынесения судом решения о привлечении меня к административной ответственности выполню его, как это предусмотрено законом Украины", - подчеркнул Зеленский.

  • Напомним, Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
  • Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.
  • 10 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни.
  • 19 июня судья Хмельницкого райсуда приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, можно ли взимать штраф с президента согласно Конституции.

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