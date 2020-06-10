Зеленскому, Ляшко и Ермаку выписали штрафы за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком
10 июня, 2020, 14:57
Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы за нарушение правил карантина на владельца кафе и посетителей, в частности - президента Владимира Зеленского, руководителя ОПГ Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета и Хмельницкого мэра Александра Симчишин.
- Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
- Зеленский рассказал , что делал в кафе на Хмельнитчине.
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