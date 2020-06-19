Пил кофе в кафе на карантине: суд отказался взыскать штраф с Зеленского из-за неприкосновенности

19 июня, 2020, 11:36

19 июня судья Хмельницкого райсуда приостановил производство в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина и обратился в Верховный суд с просьбой растолковать, можно ли взимать штраф с президента согласно Конституции

Соответствующее решение огласил судья Андрей Мисинкевич, передает сайт " Есть ", который вел трансляцию из суда.

Хмельницкий райсуд рассмотрел а д минпротоколы о нарушении карантинных требований президентом Украины и еще шестью лицами. Среди них - председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. В составленных админпротоколов говорится, что они нарушили во время рабочего визита президента в Хмельницкий требования карантина. Несмотря на запрет принимать клиентов в помещениях заведений общественного питания, чиновники зашли в одно из хмельницких кафе на улице Проскуровской и выпили там кофе.

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На суд не явился ни один из ответчиков.

Главе Хмельницкой ОГА Дмитрию Габинету суд назначил штраф за нарушение правил карантина в размере 17 тыс. грн. Также он должен заплатить 420 грн судебного сбора. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Админпротокол относительно городского головы Александра Симчишин также рассмотрели. И по решению суда назначили 17 тыс. штрафа и 420 грнсудового сбора.

Суд принял решение обратиться в ВС, чтобы тот растолковал, можно ли штрафовать Зеленского через неприкосновенность президента.

Напомним, Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.

Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.

10 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни

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