Пил кофе в кафе на карантине: суд отказался взыскать штраф с Зеленского из-за неприкосновенности
Соответствующее решение огласил судья Андрей Мисинкевич, передает сайт " Есть ", который вел трансляцию из суда.
Хмельницкий райсуд рассмотрел а д минпротоколы о нарушении карантинных требований президентом Украины и еще шестью лицами. Среди них - председатель Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет и мэр Хмельницкого Александр Симчишин. В составленных админпротоколов говорится, что они нарушили во время рабочего визита президента в Хмельницкий требования карантина. Несмотря на запрет принимать клиентов в помещениях заведений общественного питания, чиновники зашли в одно из хмельницких кафе на улице Проскуровской и выпили там кофе.
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На суд не явился ни один из ответчиков.
Главе Хмельницкой ОГА Дмитрию Габинету суд назначил штраф за нарушение правил карантина в размере 17 тыс. грн. Также он должен заплатить 420 грн судебного сбора. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Админпротокол относительно городского головы Александра Симчишин также рассмотрели. И по решению суда назначили 17 тыс. штрафа и 420 грнсудового сбора.
Суд принял решение обратиться в ВС, чтобы тот растолковал, можно ли штрафовать Зеленского через неприкосновенность президента.
- Напомним, Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
- Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.
- 10 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни
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