Ляшко заплатил штраф за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком
11 июня, 2020, 08:21
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни.
Об этом он написал в Facebook.
"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - отметил Ляшко.
В комментариях, он добавил, что не пил кофе, а только почувствовал его аромат.
- Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
- Зеленский рассказал , что делал в кафе на Хмельнитчине.
- Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.
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