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Espreso.tvОбществоЛяшко заплатил штраф за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком

Ляшко заплатил штраф за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни.

Об этом он написал в Facebook.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - отметил Ляшко.

В комментариях, он добавил, что не пил кофе, а только почувствовал его аромат.

  • Зеленский во время своего визита в Хмельницкий посетил кафе, которое, согласно постановлению Кабинета министров, могли бы открыть для посещения только 5 июня. В обществе Зеленского был Ляшко.
  • Зеленский рассказал , что делал в кафе на Хмельнитчине.
  • Правоохранители подготовили к передаче в суд административные материалы, составленные по факту нарушения карантина в одном из кафе Хмельницкого во время рабочей поездки в регион президента Украины Владимира Зеленского.

 

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