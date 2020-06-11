Ляшко заплатил штраф за нарушение карантина во время посещения кафе в Хмельницком

11 июня, 2020, 08:21

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что штраф за нарушение карантина стал его самым дорогим кофе в жизни.

Об этом он написал в Facebook.

"Самый дорогой (в прямом смысле) кофе в моей жизни", - отметил Ляшко.

В комментариях, он добавил, что не пил кофе, а только почувствовал его аромат.