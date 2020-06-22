Предложил взятку Холодницкому: суд оставил арест для заместителя главы киевской налоговой
Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.
Отметим, Ильяшенко является одним из трех фигурантов по делу о взятке главе САП Назару Холодницкому. Чиновника арестовали 15 июня, защита подала апелляцию.
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"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила в силе решение следственного судьи, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 84,080 млн гривень", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. Чиновник останется под стражей до 10 августа.
Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.
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