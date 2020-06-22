 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПредложил взятку Холодницкому: суд оставил арест для заместителя главы киевской налоговой

Предложил взятку Холодницкому: суд оставил арест для заместителя главы киевской налоговой

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения первому заместителю киевского управления Государственной налоговой службы Николаю Ильяшенко

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, Ильяшенко является одним из трех фигурантов по делу о взятке главе САП Назару Холодницкому. Чиновника арестовали 15 июня, защита подала апелляцию.

Читайте также: Дело о взятке в $6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов, общая сумма залога - 244 млн грн

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила в силе решение следственного судьи, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 84,080 млн гривень", - говорится в сообщении.

Читайте также: В деле о взятке в $6 млн Холодницкому задержаны трое доверенных лиц экс-министра Злочевского

Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. Чиновник останется под стражей до 10 августа.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 июня, 2020 понедельник

больше новостей

22 июня, 2020 понедельник

21 июня, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать