Предложил взятку Холодницкому: суд оставил арест для заместителя главы киевской налоговой

22 июня, 2020, 19:11

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения первому заместителю киевского управления Государственной налоговой службы Николаю Ильяшенко

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, Ильяшенко является одним из трех фигурантов по делу о взятке главе САП Назару Холодницкому. Чиновника арестовали 15 июня, защита подала апелляцию.

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"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защитника и оставила в силе решение следственного судьи, которым в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2020 года с альтернативой внесения залога в размере 84,080 млн гривень", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что решение Апелляционной палаты ВАКС является окончательным и не подлежит обжалованию в кассационном порядке. Чиновник останется под стражей до 10 августа.

Напомним, 12 мая детективы НАБУ задокументировали факт попытки дачи взятки бывшим высокопоставленным чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому в размере $6 млн.

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