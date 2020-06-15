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Espreso.tvОбществоДело о взятке в $ 6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов, общая сумма залога 244 млн грн

Дело о взятке в $ 6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов, общая сумма залога 244 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов Назару Холодницкому и Артему Сытнику

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

ВАКС выбрал меры всем трем подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки должностному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС - в предложении, обещанию или даче взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

"Бывший руководительницы одного из департаментов ДФС Украины избран содержания под стражей и залог в размере 120 024 000 гривен", - сообщили в САП.

  • 14 июня Высший антикоррупционный суд взял под стражу одного из задержанных по делу о попытке предоставления взятки в $ 6 млн руководителям САП и НАБУ и назначил ему залог в 40 млн грн .
  • 15 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде ареста для первого заместителя начальника ГУ Государственной налоговой службы в Киеве Николая Ильяшенко с правом залога в 84 млн грн

 

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