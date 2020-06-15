Дело о взятке в $ 6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов, общая сумма залога 244 млн грн

15 июня, 2020, 16:35

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов Назару Холодницкому и Артему Сытнику

Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.

ВАКС выбрал меры всем трем подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки должностному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС - в предложении, обещанию или даче взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

"Бывший руководительницы одного из департаментов ДФС Украины избран содержания под стражей и залог в размере 120 024 000 гривен", - сообщили в САП.