Дело о взятке в $ 6 млн: суд арестовал всех трех фигурантов, общая сумма залога 244 млн грн
15 июня, 2020, 16:35
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу о взятке руководителям антикоррупционных органов Назару Холодницкому и Артему Сытнику
Об этом сообщила пресс-служба САП в Facebook.
ВАКС выбрал меры всем трем подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.
Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки должностному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС - в предложении, обещанию или даче взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение.
"Бывший руководительницы одного из департаментов ДФС Украины избран содержания под стражей и залог в размере 120 024 000 гривен", - сообщили в САП.
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