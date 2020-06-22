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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: рассмотрение апелляции на домашний арест назначили на 26 июня

Дело Стерненко: рассмотрение апелляции на домашний арест назначили на 26 июня


фото: theworldnews
Киевский апелляционный суд 26 июня в 11:00 рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201" , - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи М.А. Ященко, И.А. Рыбак.

  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
  • Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
  • Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.
  • Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
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