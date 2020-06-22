Дело Стерненко: рассмотрение апелляции на домашний арест назначили на 26 июня

22 июня, 2020, 13:41

Киевский апелляционный суд 26 июня в 11:00 рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201" , - говорится в сообщении.

Состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи М.А. Ященко, И.А. Рыбак.