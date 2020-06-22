Дело Стерненко: рассмотрение апелляции на домашний арест назначили на 26 июня
22 июня, 2020, 13:41
Киевский апелляционный суд 26 июня в 11:00 рассмотрит жалобу об изменении меры пресечения активисту Сергею Стерненко
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 года о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 (11:00). Зал судебного заседания № 201" , - говорится в сообщении.
Состав суда: судья-докладчик В.М. Лашевич, судьи М.А. Ященко, И.А. Рыбак.
- Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
- Сергей Стерненко сейчас находится под круглосуточным домашним арестом по делу о нанесении им смертельного ранения одном из двух киллеров, которые были участниками третьего покушения на него.
- Активист Сергей Стерненко заявил, что обжалует постановление суда относительно домашнего ареста.
- Сергея Стерненко подозревают в убийстве. Сам он заявляет о вынужденной самообороне - во время нападения на него активист смог ранить одного из нападавших, от чего тот в дальнейшем умер. До этого нападения на Стерненко нападали еще дважды.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие