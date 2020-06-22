В Нидерландах началось седьмое судебное заседание по делу МН17

22 июня, 2020, 15:04

В понедельник, 22 июня, в судебном комплексе "Схипхол" в Нидерландах в 10:00 по местному времени началось седьмое судебное заседание по делу МН17

Об этом сообщает Укринформ.

В зале суда присутствуют судьи, прокуроры, адвокаты, родственники погибших и журналисты. Все придерживаются обязательной дистанции - 1,5 метра.

С утра выступают адвокаты одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназовца ГРУ РФ Олега Пулатова, который изъявил желание присоединиться к судебному процессу по делу МН17. Его интересы представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

Защита сможет отреагировать на все доказательства, представленные нидерландскими прокурорами на предыдущих заседаниях.

8 июня 2020 г. начался второй блок судебных слушаний по делу МН17. В суде прокуроры обнародовали детали расследования. В частности, что есть свидетель, который видел "Бук" и запуск ракеты. Также речь шла об исследовании работы ракет ЗРК "Бук", были испытаны два типа ракет - 9М38 и 9M28-M1. Также в зале суда заслушали перехваченные телефонные разговоры, по ним смогли идентифицировать боевиков.

Чтобы дать защите подготовиться, слушания были отложены на неделю, до 22 июня 2020 года.

Из-за карантина количество людей, которые могут находиться в суде, ограничено. Все желающие могут следить за процессом с помощью прямой трансляции - на нидерландском и английском языках.

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В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 судебный комплекс "Схипхол", который расположен в 50 км от Гааги, зарезервирован на год.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 г. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 г. Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению "Бука". Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".