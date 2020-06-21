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Espreso.tvОбществоНацполиция оцепила место взрыва на Позняках. Фотофакт

Нацполиция оцепила место взрыва на Позняках. Фотофакт

Сотрудники Национальной полиции перекрыли улицы, прилегающие ко взрыву в 9-этажке на Позняках

Об этом передают ВартовиЕспресо .

Движение транспортных средств и пешеходов там пока запрещено.

  • В Киеве на Позняках (около Эпицентра) утром в воскресенье, 21 июня 2020, произошел мощный взрыв в 9-этажном жилом доме на проспекте Григоренко.
  • Это произошло около 10:00.
  • Взрыв слышал весь район.
  • Первая версия - взрыв бытового газа.
  • Как видно на фотографиях, повреждены несколько домов минимум на трех этажах.
  • Официальной информации о причинах и возможных жертвах пока нет.

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