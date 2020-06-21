Нацполиция оцепила место взрыва на Позняках. Фотофакт
21 июня, 2020, 11:13
Сотрудники Национальной полиции перекрыли улицы, прилегающие ко взрыву в 9-этажке на Позняках
Об этом передают ВартовиЕспресо .
Движение транспортных средств и пешеходов там пока запрещено.
- В Киеве на Позняках (около Эпицентра) утром в воскресенье, 21 июня 2020, произошел мощный взрыв в 9-этажном жилом доме на проспекте Григоренко.
- Это произошло около 10:00.
- Взрыв слышал весь район.
- Первая версия - взрыв бытового газа.
- Как видно на фотографиях, повреждены несколько домов минимум на трех этажах.
- Официальной информации о причинах и возможных жертвах пока нет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?